شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، رسالة تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي، يتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة والتي كانت عودتها لأحضان الوطن تتويجا لتضحيات الشعب المصري وبطولات قواته المسلحة وكذلك شهداءه الأبرار الذين خضبوا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض الوطن.



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ويستعد النادى المصرى لمواجهة البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وضمت قائمة المصرى 25 لاعبا، هم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، عماد بو بكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسام حسن، عدنان عثمان، عمرو المرسي، إسلام أبو سليمة، أحمد شداد، محمد الفيومي، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إسلام عطية، إيزي إيميكا، رجب عمران، أنتوني أكبوتو، محمد جريندو، مروان حمدي ومحمد الظريف.

ودخل النادى المصرى فى معسكر مغلق مساء السبت الماضى، ببرج العرب، استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.