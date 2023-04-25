عمرو صلاح: "باستور" بداية نقلة نوعية لمنتخب كرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور سيكون بداية نقلة نوعية لكرة اليد المصرية.

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ويترأس المدرب الإسباني خوان كارلوس باستو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد خلفا لمواطنه جارسيا باروندو الذي رحل عن الفراعنة بعد بطولة كأس العالم 2023 والتي حقق المنتخب المصري فيها المركز السابع بعد فوزه على المجر بنتيجة 36/35.

وأضاف أن اتحاد اليد اتفق مع باستور على أهم الأهداف المراد الوصول إليها مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب وهو تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

ولعل أبرز إنجازات خوان كارلوس باستور هي التتويج ببطولة العالم لكرة اليد عام 2005 مع منتخب إسبانيا وحصوله على الميدالية الفضية في العام التالي ببطولة أوروبا لكرة اليد، فضلًا عن تحقيقه الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لنسخة بكين

2008.

وأشاد صلاح بطريقة تعامل خوان كارلوس باستور والسياسات التي وضعها لمعسكرات المنتخب، فضلًا عن قيامه بعمل قياسات بدنية لهم من أجل الوقوف على مدى قوة تحملهم، لافتًا أن المدرب الاسباني حرص على منح اللاعبين الشباب مزيد من الخبرات بتواجدهم مع المنتخب الأول، لاكتشاف وجوه جديدة لتمثيل المنتخب المصري لكرة اليد.

وأشار عمرو صلاح أن موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة خوان كارلوس باستور وجهازه المعاون سيكون يوم الجمعة المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في المركز الأولمبي بالمعادي.

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