اتحاد اليد يكشف موعد تقديم مدرب المنتخب الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

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ويترأس المدرب الإسباني خوان كارلوس باستو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد خلفًا لمواطنه جارسيا باروندو الذي رحل عن الفراعنة بعد بطولة كأس العالم 2023 والتي حقق المنتخب المصري فيها المركز السابع.

وأدلى عمرو صلاح بتصريحات إذاعية كشف خلالها موعد تقديم الجهاز الفني لمنتخب اليد حيث قال "سيتم تقديم باستور وجهازه المعاون الجمعة المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في المركز الأولمبي بالمعادي".

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة

اليد كلًا من: خوان كارلوس باستور المدير الفنى - هانى الفخرانى المدرب العام - مانويل سييرا مدرب حراس المرمى- محمد شوقى طبيب الفريق - ادواردو سكياردو محلل أداء - محمد إمام محلل أداء - مانويل أورتيجا مدرب الأحمال، نور أبو زيد مدير الفريق- محمود سعيد مدير إداري الفريق، ويرأس جهاز المنتخبات الوطنية لكرة اليد أيمن صلاح.

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