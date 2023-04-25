موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ودع فريق النصر السعودي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة من الوحدة في نصف النهائي بهدف سجله سجله جان دافيد بوجال.

الهلال واوراوا.. موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

يواجه النصر نظيره الرائد يوم الجمعة المقبل على ملعب “الأول بارك”، في إطار الجولة الـ24 من الدوري السعودي، وتنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء عند دقات الساعة 7:30 مساءً

بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب البطولة المحلية برصيد 53 نقطة، فيما يقبع فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

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