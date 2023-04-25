مدافع الهلال السعودي يجري فحوصات طبية قبل نهائي آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون، لاعب فريق الهلال السعودي، فحوصات الطبية للاطمئنان على حالته، قبل المواجهة المرتقبة أمام أوراوا الياباني، السبت المقبل، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

اقرأ أيضًا.. الهلال واوراوا.. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

وكان جانج هيون قد تعرض لإصابة عضلية خلال مباراة الاتحاد الماضية خلال نصف نهائي كأس الملك التي فاز بها الهلال بهدف نظيفه سجله أحمد حجازي مدافع الاتحاد عن طريق الخطأ.

ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة

في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويستقبل استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال وأوراورا، في ذهاب نهائي البطولة، يوم السبت 29 أبريل، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

يذكر أن الهلال السعودي قد اجتاز نصف النهائي بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في قطر.