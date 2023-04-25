موعد مباراة فيوتشر والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فيوتشر، مساء اليوم الثلاثاء، الداخلية في اللقاء المرتقب باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمباراة الداخلية في الدوري

ترتيب فيوتشر والداخلية في بطولة الدوري المصري:

يحتل فيوتشر المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الداخلية:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، سعد سمير، محمود مرعي، باسم على

خط الوسط: محمد رضا بوبو، مهند لاشين، كريم نيدفيد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، ناصر ماهر.

موعد مباراة فيوتشر والداخلية في الدوري المصري الممتاز:

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 9.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10.30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والداخلية:

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 2 بتعليق هشام معمر.

لمزيد من الأخبار الرياضية.. اضغط من هنا