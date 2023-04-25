الأهلي ٢٠٠٥ يواجه وادي دجلة اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، اليوم الثلاثاء، خارج ملعبه مع وادي دجلة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٧١ نقطة، جمعها من الفوز في ٢٢ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، علمًا أنه توج رسميًا بلقب بطولة الجمهورية قبل ٧ جولات من نهاية الموسم.

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وفاز أهلي ٢٠٠٥ على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على

المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ – صفر.

وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، وفاز على

بيراميدز ٢ - صفر، وعلى بتروجت ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وعلى سيراميكا ٣ - ٢، وعلى المقاولون ١ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، مسجلًا ٧١ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كلا من علاء عبده مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

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