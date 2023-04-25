الأهلي ٢٠٠٦ يلتقي الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦، اليوم الثلاثاء، نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٢ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وفي رصيده ٥٦ نقطة، جمعها من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في ٤ مباريات، حيث تعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٦ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، وتعادل مع بتروجت سلبيًا، وفاز على الزمالك ٢ - ١، وعلى إنبي ١ - صفر، وعلى المحلة ٣ - صفر، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا سلبيًا، وخسر أمام زد صفر - ١، وفاز على المقاولون ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ٢ - ١، وعلى حرس الحدود ٢ - صفر، وتعادل مع سموحة ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ٣ - ١، وعلى الإنتاج الحربي ٤ - ٢.

وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وخسر أمام زد ١ - ٢،

وفاز على الإنتاج الحربي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢، وخسر أمام الزمالك صفر - ١، وفاز على المصري ٣ - صفر، وعلى المقاولون ٨ - ٣، وخسر أمام زد ١ - ٤، وفاز على الإنتاج الحربي ٤ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ - ٣، مسجلًا ٦٠ هدفًا مقابل ٢٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٦ كلا من سيد غريب مديرًا فنيًا، ومحمد حافظ مدربًا مساعدًا، وأيمن هريدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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