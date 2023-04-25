تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا.. فينيسيوس جونيور في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الأساسي الذي سيخوض مواجهة جيرونا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استادي مونتيليفي في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الريال ضد جيرونا في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

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ومن المتوقع أن يبدأ الريال المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كوتروا

الدفاع: ادواردو كامافينجا، روديجر، ميليتاو، ناتشو

الوسط: توني كروس، اوريلين تشواميني، لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، أسينسيو

ويدخل الفريق الملكي مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق برشلونة المتصدر، وبفارق 5 نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد الوصيف.

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