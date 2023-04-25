الأهلي ٢٠٠٣ يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الثلاثاء، خارج ملعبه مع الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٣» مباراة القمة أمام الزمالك وهو يتصدر جدول الترتيب، برصيد ٥٥ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن سموحة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد ٤٥ نقطة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لكي يقترب من تحقيق لقب الدوري.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ نقاطه من الفوز في ١٦ مباراة والتعادل في ٧ مباريات، والخسارة في ٣ مباريات، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على الداخلية ٦ - صفر، وعلى المقاولون ٢ - ١، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وخسر أمام سموحة صفر - ١، وفاز على البنك الأهلي ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا، ومع المصري ١ - ١، وفاز على أسوان ٣ – ١.

وعلى المحلة ٥ - صفر، وتعادل مع الاتحاد ٣ - ٣، وفاز على الزمالك ١

- صفر، وخسر أمام الإسماعيلي ٢ - ٣، وفاز على المقاصة ٢ - صفر، وعلى فيوتشر بنفس النتيجة، وعلى سيراميكا ١ - صفر، وعلى حرس الحدود ٢ - ١، وخلال المرحلة النهائية فاز على المقاولون العرب ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٣ - ١، وخسر أمام الاتحاد ١ - ٢، وتعادل مع سيراميكا سلبيًا، مسجلًا ٤٦ هدفًا مقابل ١٨ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ محمد شرف مديرًا فنيًا، ومحمود صادق مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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