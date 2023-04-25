موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب فريق جيرونا لخوض مواجهة صعبة أمام ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استادي مونتيليفي في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل الفريق الملكي مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي رافعًا شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على مركزه في جدول ترتيب الليجا.

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وعلى الجانب الآخر يدخل فريق جيرونا المباراة متأثرًا بالهزيمة على يد بلد الوليد في الجولة السابقة، حيث يبحث الفريق عن العودة لطريق الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي اليوم.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الريال ضد جيرونا في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة

beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن فريق برشلونة المتصدر، وبفارق 5 نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد الوصيف.

بينما يحتل فريق جيرونا الركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 8 وتعرض للهزيمة في 12 لقاء.

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