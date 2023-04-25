شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا لكرة السلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة BAL لكرة السلة غدا الأربعاء بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والتى تستمر حتى 6 مايو المقبل، بمشاركة فريق الأهلى المصرى.

واستضافت القاهرة مباريات مجموعة النيل فى النسخة الماضية من البطولة، والتى شارك فيها الزمالك والذى سبق وتوج باللقب فى العام قبل الماضى 2021.

وتوج الزمالك بلقب بطولة أفريقياBAL بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف NBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مايو العام قبل الماضى.

وتنطلق مباريات الأهلى فى البطولة غدا، حيث يلتقى مع فيورفيارو الموزمبيقى، ثم اويلرز الأوغندى وكيب تاون الجنوب أفريقى، و بترو دى لواندا الأنجولى وسلاك الغينى.