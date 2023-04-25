شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب ظهرا فى التتش قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مراناً ظهر اليوم الثلاثاء بملعب التتش، قبل ساعات من السفر للمغرب لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الفريق بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس الاثنين، حيث تدرب الفريق مساء الأحد بعد مباراة الرجاء باستاد القاهرة مساء السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وتطير بعثة الأهلى إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر رحلة طيران خاصة، استعدادا لخوض مباراة الرجاء المغربى السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن صعوده إلى الدور نصف النهائى للبطولة الأفريقية بعد الفوز بهدفين نظيفين فى موقعة الذهاب بالقاهرة.

وفضّل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، السفر إلى المغرب مُبكراً من أجل التأقلم على الأجواء المحيطة بالفريق فى الأراضى المغربية، من طقس والضغوط الجماهيرية والإعلامية وزيادة تركيز اللاعبين وعدم انشغالهم بأي أمور خارجية تفقدهم تركيزهم في هذه المباراة الصعبة.

ويتدرب الأهلى فى المغرب أيام الأربعاء والخميس على أحد الملاعب الخاصة، على أن يؤدى مرانه الأخير والختامى الجمعة المقبل على الملعب الرئيسى لملعب محمد الخامس المقرر أن يستضيف مباراة العودة بمدينة الدار البيضاء.