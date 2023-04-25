شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم على ماهر مع فيوتشر قبل مواجهة الداخلية فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لمدربه على ماهر، مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره الداخلية، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وعاد فريق فيوتشر إلى التدريبات، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتى منحها على ماهر مدرب الفريق للاعبين خلال أول وثانى أيام العيد.

وخلال الموسم الجارى قاد على ماهر فريق فيوتشر فى 36 مباراة محلية وأفريقية، نجح خلالها المدرب المخضرم فى حصد 20 انتصار، وتعادل فى 13 مباراة وخسر 3 مواجهات فقط، من بينهم هزيمة واحدة فقط في الدوري أمام الزمالك، فيما كانت الهزيمتين الأخيرتين فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش سلبياً بدون أهداف ليتوقف مؤقتاً عن منافسة الأهلي على صدارة الدوري، والتي يحتلها الفريق الأحمر برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب الوصافة.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.