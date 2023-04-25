شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان إقامة بطولة كأس مصر للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه إقامة بطولة كأس مصر، فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجارى، بصالة القوات المسلحة بالأقصر، بمشاركة ما يقرب من 1400 لاعب ولاعبة يمثلون 27 محافظة.

ووفقا لبرنامج البطولة فيعقد مسئول الاتحاد مؤتمرا صحفيا قبل إجراء القرعة، ثم تبدأ المنافسات فى نفس اليوم لكاتا الرجال وآنسات، يليها الكوميتيه .

وفى اليوم التالى 28 أبريل كوميتيه سيدات ورجال، على أن تقام مباريات ربع دور الـ8 والنهائيات لكاتا الجماعى أنسات ورجال، وكوميتيه جماعى رجل وأنسات.

من جانبه قال خالد عبد الستار، المدير التنفيذى للاتحاد، إن لوجو البطولة يعبر عن الفرعون المصرى القديم فى إشارة توضيحية لمعبد الكرنك المتواجد فى مدينة الأقصر التى ستستضيف البطولة.

وأضاف أن البطولة ستكون فرصة لجذب السياحة الداخلية فى ظل العلاقة الوطيدة التى تربط بين الرياضة والسياحة.