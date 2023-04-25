شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم للاسكواش قبل انطلاقها فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود أكبر بطولة فى لعبة الاسكواش إلى شيكاغو الأسبوع المقبل، حيث تستضيف عائلة والتر بطولة العالم للاسكواش 2022-2023 PSA فى المدينة الأمريكية فى الفترة من 3 إلى 11 مايو المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى نصف مليون دولار للرجال ومثلها للسيدات.

سيطر المصريون على اللقب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حصل ستة فائزين مختلفين على لقب بطل العالم، ويشمل ذلك المدافعة عن لقب السيدات نور الشربينى، التى فازت بستة ألقاب من آخر ثمانى نسخ فى بطولة العالم للسيدات.

بدأت بطولة العالم الافتتاحية للرجال فى عام 1976 فى لندن فى الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير من ذلك العام، حيث أقيمت البطولة بأكملها على ملعب ويمبلى القديم، موطن فريق كرة القدم الإنجليزى، وفى نفس العام بدأت بطولة العالم للسيدات أيضًا، عندما رفعت البطلة هيذر مكاى لقبها الأول بفوزها على ماريون جاكمان على أرضها في بريسبان ، أستراليا.

وتبع مكاى، الزميلتان الأستراليتان رونا ثورن وفيكي كاردويل، قبل أن تصبح الأسطورة سوزان ديفوى أول لاعبة غير أسترالية تحصل على الكأس المرغوبة في عام 1985، وفي ذلك الوقت كانت البطولة تقام كل عامين.

منذ ذلك الحين أقيمت البطولة في جميع أنحاء العالم، حيث تقام المسابقة في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وأستراليا وهونج كونج وألمانيا.

حصل الأسطورة الأسترالية جيف هانت على لقب بطولة العالم الأولى للرجال بعد فوزه على الباكستاني محب الله خان في النهائي واحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد فوزه على قمر زمان في جميع المناسبات الثلاثة، مرة في كندا ومرتين في بلده الأصلي.

شهدت السنوات الـ16 التالية سيطرة لاعبين من باكستان على بطولة العالم للرجال، وبشكل أكثر تحديدًا، جهانجير وجانشير خان، اللذان فازا فيما بينهما بجميع ألقاب بطولة العالم ما عدا لقبين بين عامي 1981 و1996، بطولة العالم للرجال مع حصول جانشير على ثماني مرات باسمه، بينما حصل جهانجير على اللقب ست مرات - ويعتبر الثنائي من أعظم اللاعبين الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق.

كما رفعت مجموعة من أكبر الأسماء في الاسكواش اللقب اللامع ، مثل عمرو شبانة (4) ورامي عاشور (3) ونيك ماثيو (3) وديفيد بالمر (2) وكلهم منقوشون على كأس الرجال الشهير.

وفي الوقت نفسه ، كانت مارتين لو موينيان أول امرأة إنجليزية تفوز باللقب ، قبل أن تفوز ديفوي باللقبين التاليين في عامي 1990 و 1992 ، مع تحول البطولة إلى الشكل السنوي من تلك النقطة فصاعدًا.

سيطرت أستراليا على لقب السيدات على مدار العقد التالى، حيث أدى انتصار ميشيل مارتن في عام 1993 إلى فترة شهدت تقاسم اللقب بينها (ثلاثة انتصارات)، سارة فيتز جيرالد (5) وكارول أوينز (1) في تسعة من أصل 10، البطولات التي أقيمت بين 1993-2002.

كانت لاعبة إنجلترا كاسي كامبيون هي اللاعبة الوحيدة التي أثرت في الهيمنة الأسترالية في التسعينيات، مع فوزها عام 1999 على مارتن التي جعلتها تصبح أول امرأة بطلة العالم في اللغة الإنجليزية منذ 10 سنوات.

على مدى السنوات القليلة التالية ، تركت الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد بصمتها في البطولة ، حيث حصلت على لقبها الأول في بطولة العالم في هونج كونج في عام 2005 بفضل فوزها على الأسترالية راشيل جرينهام ، قبل أن تحتفظ بلقبها في العام التالي بفوزها على جرينهام، الأخت الصغرى ناتالي.

التقت الشقيقتان جرينهام في النهائي في عام 2007 ، وكانت راشيل هي المنتصرة ، لكن ديفيد رد بخمسة انتصارات مذهلة على الارتداد في فترة هيمنة غير مسبوقة، انتهى هذا السباق في نهاية المطاف في نسخة 2013 ، والتي شهدت حصول إنكلترا لورا ماسارو على لقبها الأول في العالم في بينانج ، بفوزها على نور الشربيني البالغة من العمر 18 عامًا في النهاية.

وسرعان ما حصلت نور الشربيني على أكبر لقب في الاسكواش عندما عادت من مباراتين لتصبح أصغر بطلة العالم للسيدات على الإطلاق في سن العشرين - متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته ديفوي قبل 31 عامًا.

ومنذ ذلك الحين تركت نور الشربيني بصمتها في البطولة ، واختتمت أيضًا نسخة 2016 عندما تغلبت على مواطنتها رنيم الوليلي في النهائي، قبل أن تعود الوليلي في عام 2017 لتفوز ببطولة الجونة، بعد ذلك ، فازت نور الشربيني في النسخ الأربعة الأخيرة، وهي الآن بطلة العالم ست مرات ، في المرتبة الثانية بعد ماليزيا نيكول ديفيد.

في غضون ذلك ، وفي منافسات الرجال ، فاز كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وعلي فرج وطارق مؤمن، الذين احتلوا المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي لفترة من الوقت، بأول بطولة عالمية لهم، وحقق فرج فوزين آخرين ، وحقق الفوز في شيكاغو في 2020-2021 ، قبل أن يحتفظ بلقبه على أرضه في مصر في 2021-2022.

الفائزون السابقون - رجال

2021-2022 علي فرج (مصر)

2020-2021علي فرج (مصر)

2019-2020 طارق مؤمن (مصر)

2018-2019 علي فرج(مصر)

2017 محمد الشوربجي (مصر)

2016 كريم عبد الجواد (مصر)

2015 جريجوري جوتييه (فرنسا)

2014 رامي عاشور (مصر)

2013 نيك ماثيو(إنجلترا)

2012 رامي عاشور (مصر)

2011 نيك ماثيو (إنجلترا)

2010 نيك ماثيو (إنجلترا)

2009 عمرو شبانة (مصر)

2008 رامي عاشور (مصر)

2007 عمرو شبانة (مصر)

2006 ديفيد بالمر (أستراليا)

2005عمرو شبانة (مصر)

2004 تييري لينكو (فرنسا)

2003 عمرو شبانة (مصر)

2002 ديفيد بالمر (أستراليا)

2001 بدون منافسة 2000 لا توجد منافسة

السيدات:

2021-2022 نور الشربيني (مصر)

2020-2021 نور الشربيني (مصر)

2019-2020 نور الشربيني (مصر)

2018-2019 نور الشربيني (مصر)

2017 رنيم الوليلي (مصر)

2016 نور الشربيني الشربيني (مصر)

2015 نور الشربيني (مصر)

2014 نيكول ديفيد (ماس)

2013 L لورا ماسورا (إنجلترا)

2012 نيكول ديفيد (ماليزيا)

2011 نيكول ديفيد (ماليزيا)

2010 نيكول ديفيد (ماليزيا)

2009 نيكول ديفيد (ماليزيا)

2008 نيكول ديفيد (ماليزيا)

2007 راشيل جرينهام (أستراليا) 2006

نيكول ديفيد (ماس)

2005 نيكول ديفيد (ماس)

2004 فانيسا أتكينسون (نيد)

2003 كارول أوينز (نيوزيلندا)

2002 سارة فيتز جيرالد (أستراليا)

2001 سارة فيتز جيرالد (أستراليا)

2000 كارول أوينز (أستراليا)

1999 كاسي كامبيون (إنجلترا)

1998 سارة فيتز جيرالد (أستراليا)

1997 سارة فيتز جيرالد (أستراليا)

1996 سارة فيتز جيرالد (أستراليا)

1995 ميشيل مارتن (أستراليا)

1994 ميشيل مارتن (أستراليا)

1993 ميشيل مارتن (أستراليا)

1992 سوزان ديفوي (نيوزيلندا)

1991 بدون منافسة

1990 سوزان ديفوي (نيوزيلندا)

1989 مارتين لو موينيان (إنجلترا)

1988 لا توجد منافسة

1987 سوزان ديفوي (هولندا)

1986 لا توجد منافسة

1985 سوزان ديفوي (نيوزيلندا)

1984 لا توجد منافسة

1983 فيكي كاردويل (أستراليا)

1982 لا توجد منافسة

1981 روندا ثورن (أستراليا)

1980 لا توجد منافسة

1979 هيذر مكاي (أستراليا)

1978 لا توجد منافسة

1977 لا توجد منافسة

1976 هيذر مكاي (أستراليا)