شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف سبب غياب أحمد عماد عن المصرى فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد عماد مدافع النادى المصرى عن مباراة فريقه المرتقبة أمام البنك الأهلى، والمقرر إقامتها اليوم، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية أمام الإسماعيلى، والتى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى وانتهت بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة البنك الأهلى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

وضمت قائمة المصرى 25 لاعبا، هم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، عماد بو بكر، حسين السيد، كريم العراقي، عمرو سعداوي، حسام حسن، عدنان عثمان، عمرو المرسي، إسلام أبو سليمة، أحمد شداد، محمد الفيومي، إلياس الجلاصي، زياد فرج، حسن علي، عبد الرحيم دغموم، إسلام عطية، إيزي إيميكا، رجب عمران، أنتوني أكبوتو، محمد جريندو، مروان حمدي ومحمد الظريف.

ودخل النادى المصرى فى معسكر مغلق مساء السبت الماضى، ببرج العرب، استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.