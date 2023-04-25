شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم لإعلان تفاصيل بطولة الـ BAL لكرة السلة بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الرابطة الأفريقية لكرة السلة bal مؤتمرا صحفيا اليوم، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 26 ابريل إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة الأهلى. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات ويعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة .

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني

ووقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعة النيل الـ BAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.