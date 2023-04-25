جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ31

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء أمس الإثنين منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

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تستعرض "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإيطالي:



1- نابولي : 78 نقطة.

2- لاتسيو : 61 نقطة.

3 - يوفنتوس : 59 نقطة.

4 - ميلان : 56 نقطة.

5 - روما : 56 نقطة.

6- إنتر ميلان، 54 نقطة.

7- أتالانتا : 52 نقطة.

8 - بولونيا : 44 نقطة.

9 - أودينيزي : 42 نقطة.

10- فيورنتينا : 42 نقطة.

11- تورينو : 42 نقطة.

12 - مونزا : 41 نقطة.

13- ساسولو : 40 نقطة.

14- ساليرنيتانا : 33 نقطة.

15 - إمبولي : 32 نقطة.

16- ليتشي : 28 نقطة.

17 - سبيزيا : 27 نقطة.

18 - هيلاس فيرونا : 26 نقطة.

19- كريمونيزي : 19 نقطة.

20- سامبدوريا : 17 نقطة.

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