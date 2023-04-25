شاهين يحيي حفل افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب شاهين حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 إبريل إلى 6 مايو المقبل، بمشاركة الأهلي.

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ووقعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـ NBA لاستضافة مجموعة النيل الـ BAL دوري كرة السلة الإفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.



كما يشهد حفل الافتتاح عدد من الفقرات الفنية المميزة منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية .

تعقد الرابطة الإفريقية لكرة السلة bal مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 26 إبريل إلى 5 مايو

المقبل، بمشاركة الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات ويعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة .

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

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