أمين عمر حكما لمباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي للحكم أمين عمر ويعاونه كلا من أحمد حسام مساعد أول ،كريم السعيد مساعد ثاني و محمود منصور حكم رابع .

إقرأ أيضًا..المصري يفقد مدافعه أمام البنك الأهلي

بينما سيدير تقنية الفار خلال مباراة المصري البورسعيدي والبنك الحكم محمد عباس قابيل ويساعده هاني خيري كحكم تقنية فيديو مساعد.

وستقام مباراة المصري والبنك على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا