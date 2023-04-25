شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها أمين عمر حكما للمصرى والبنك الأهلى ومجدى للداخلية وفيوتشر.

محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ينافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع.

مباريات يغيب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإيقاف

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الفريق أمام بيراميدز وسيراميكا وإنبي فى بطولة الدوري، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الذى صدر منذ ساعات بإيقاف الحارس الدولى 3 مباريات.

كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة جالانتس فى جنوب أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد وحكام مباراة مارومو جالانتس وبيراميدز فى إياب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أمين عمر حكما للمصرى والبنك الأهلى ومجدى للداخلية وفيوتشر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي غد الثلاثاء في الدورى المصري الممتاز هذا الموسم. نجح مسئولو الزمالك فى إنهاء أزمة رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بعد تسديد ما يساوى 840 ألف جنيه مصرى، لصالح ناديه السابق الأفريقي التونسي. فيفا فى ذكرى تأسيس الأهلى: 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالذكرى 116 لتأسيس النادي الأهلي حيث تأسس فى 24 أبريل من عام 1907. استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مواصلة الدفع بثنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي فى خط دفاع الفريق أمام الرجاء بالمغرب السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ثنائية عبد المنعم ومتولي الأقرب لدفاع الأهلي أمام الرجاء الزمالك ينهى أزمة رعاية سيف الجزيرى رسمياً

الإسماعيلى يغرم عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى على تطبيق اللائحة على عبد الرحمن مجدى وصالح جمعة لاعبى الدراويش، بعد غيابهما عن التدريب أمس، الاثنين، استعدادا لمواجهة المصرى في كأس رابطة الأندية المحترفة.

37 لاعباً مصرياً يشاركون فى بطولة العالم للاسكواش

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مشاركة 37 لاعباً مصرياً فى منافسات بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها فى ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 3 إلى 11 مايو المقبل.