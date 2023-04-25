كيف يفكر كولر فى هجوم الأهلي أمام الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا؟

القاهرة - سامية سيد - يحافظ محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على حظوظه فى قيادة هجوم المارد الأحمر في لقاء الرجاء المغربي، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بكهربا أساسياً فى لقاء الحسم أمام بطل المغرب بملعبه السبت المقبل.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسي للأهلي خلال مباراة الذهاب أمام الرجاء السبت الماضي بالقاهرة، والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وغادر كهربا أرض الملعب فى الدقيقة 69 وشارك محمد شريف بدلاً منه.

من ناحية أخرى، بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي جاهزاً للسفر مع الفريق للمغرب غداً، الثلاثاء، لمواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة.

وغاب أحمد عبد القادر عن مباريات الأهلي الماضية للإصابة في العضلة الخلفية، حيث استبعده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر من مباراة الرجاء الأخيرة في ذهاب ربع نهائي البطولة والتى أقيمت بإستاد القاهرة مساء السبت الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

وخاض احمد عبد القادر برنامجا تأهيليا الأيام الماضية تعافى معه للشفاء من الإصابة ليؤكد جاهزيته للسفر مع الأحمر غداً ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق في مباراة الحسم أمام الرجاء بالمغرب.

ويُعد أحمد عبد القادر من الركائز الأساسية في تشكيل مارسيل كولر ضمن مركز الجناح الأيسر لكن المدير الفني دفع بـ حسين الشحات في مركز الجناح الأيسر أمام الرجاء أول أمس ،السبت، لتعويض غياب أحمد عبد القادر.