رونالدو يخسر كأس الملك سلمان

الشارقة - اميمة ياسر - فجر فريق الوحدة مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بمضيفه النصر من المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز".

ونجح الوحدة بعشرة لاعبين في الفوز على النصر 1 /صفر،اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي جان دافيد بوجال الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 23 بعد تمريرة من أوسكار دوراتي.

ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 لطرد عبدالله الحافظ لارتكاب مخالفة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

ويلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي تغلب على اتحاد جدة بهدف دون رد أمس الأحد في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

وبخسارة اليوم ، تواصلت معاناة النصر في الفترة الأخيرة حيث تعثر في أخر مباراتين له بالدوري السعودي، إذ تعادل سلبيا مع مضيفه الفيحاء ثم خسر أمام مضيفه الهلال بهدفين دون رد.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

وجاء الفوز على النصر، ليمنح الوحدة دفعة قوية بعد تعثره في أخر ثلاث مباريات بدوري روشن، إذ تعادل مع التعاون 1 /1 ثم خسر أمام الباطن صفر/ 2 وأمام الاتحاد 1 /2.