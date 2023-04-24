شكرا لقرائتكم خبر عن شاهين يُحيي حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي المطرب شاهين حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل، بمشاركة الأهلى.

ووقّعت شركة برزنتيشن سبورت، برئاسة سيف الوزيري، عقد شراكة مع الـBAL برعاية الـNBA لاستضافة مجموعة النيل الـBAL دوري كرة السلة الأفريقي والمزمع إقامتها بصالة الدكتور حسن مصطفى.

كما يشهد حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية المميزة، منها فقرة استعراضية لتريك ستار وفرق استعراضية.

تعقد الرابطة الأفريقية لكرة السلة bal مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الأفريقية التى تقام بمصر فى الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل، بمشاركة الأهلى.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر فى صالة حسن مصطفى بأكتوبر، التى ستقام عليها المباريات، ويعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة.

وأجريت مراسم قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة "BAL 3" رجال، حيث جاء الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كيب تاون الجنوب أفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.