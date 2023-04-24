شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 24 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 24 /4 / 2023 العديد من الأخبار، منها محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

فيفا فى ذكرى تأسيس الأهلى: 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب

احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالذكرى 116 لتأسيس النادي الأهلي حيث تأسس فى 24 أبريل من عام 1907. وكتب الحساب الرسمي لفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كيان الأهلي يكمل 116 سنة من الوجود، 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب، كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير".

ثنائية عبد المنعم ومتولي الأقرب لدفاع الأهلي أمام الرجاء المغربى

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مواصلة الدفع بثنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي فى خط دفاع الفريق أمام الرجاء بالمغرب السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كولر يدرس الاستعانة بـ حمدى فتحى أساسياً فى مباراة الحسم أمام الرجاء

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بـ حمدي فتحي لاعب الفريق أساسياً فى مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ويرغب المدرب السويسري فى الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وآليو ديانج ومروان عطية فى خط وسط الفريق خلال مباراة الرجاء بالمغرب.

40 معلومة من دفتر تاريخ الأهلى فى الذكرى الـ116 لتأسيس نادى القرن

تحل اليوم الاثنين الذكرى الـ 116 لتأسيس النادى الاهلى الذى يحمل الكثير من الأرقام والتفاصيل التاريخية، والتى لا يمكن أن تنسى مهما مرت السنوات.. أرقام، ولحظات، وتواريخ محفورة فى سجل ذهبى لنادى القرن فى أفريقيا نستعرض أشهرها فى السطور التالية ..

مباريات يغيب فيها الشناوي عن الأهلي بسبب الإيقاف

يغيب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن الفريق أمام بيراميدز وسيراميكا وإنبي فى بطولة الدوري، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الذى صدر منذ ساعات بإيقاف الحارس الدولى 3 مباريات.

محمد عبد المنعم مُرشح لجائزة الأفضل فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

ينافس محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.