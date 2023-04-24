موعد مباراة الأهلى والرجاء فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يشغل اهتمام ملايين من عشاق القلعة الحمراء، باعتبار أن المباراة فاصلة وحاسمة فى تأهل بطل مصر لنصف نهائي البطولة القارية.

ويسعى الأهلي لحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال فوزه أو تعادله أو خسارته بفارق هدف وحيد فقط أمام الرجاء، لأن الأهلي فاز بهدفين نظيفين في الديار بمباراة الذهاب، ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وطاقم تحكيم المباراة.

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل فى المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والرجاء فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المغرب، ومن المعروف أن التوقيت الصيفي سيتم تطبيقه مرة أخرى فى مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل أى يوم 28 أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويخشى مارسيل كولر من ارتكاب أخطاء دفاعية في مباراة الإياب بالمغرب، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على الفريق الأحمر، المطالب باللعب على عدم استقبال أهداف، بل وتسجيل هدف في شباك الفريق المغربي تصعب من مهمته في المنافسة على خطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.