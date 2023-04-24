شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن قائمة المحلة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة اللاعبين التى تتواجد بالقاهرة اليوم الإثنين للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة طلائع الجيش بالدورى الممتاز يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً، والتى سوف تقام على استاد جهاز الرياضة.

وجاءت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، عمرو شعبان ، محمود الحضرى

خط الدفاع: أحمد رضا ، محمد جابر ، السيد الشبراوى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، محمد بازوكا ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، هانى عادل .

خط الوسط: أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، إبراهيم عايش ، أحمد النادرى ، حميد ماو .

الهجوم: كريم مصطفى ، حازم مرسى ، عبد الرحمن عاطف ، جبريل أوروك ، تشارلز باسى .