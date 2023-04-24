شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 24 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إنهاء أزمة عقد رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مع ناديه الأسبق الأفريقى التونسى، بالإضافة إلى عدم مشاركة أحمد سيد زيزو فى اللقاء المقبل للفريق أمام سيراميكا لتجهيزه للقاء المقبل أمام الأهلى فى السوبر المحلى.

السوبر يؤجل مشاركة زيزو مع الزمالك أمام سيراميكا

قرر الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، تأجيل مشاركة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق أمام سيراميكا في المباراة المقررة بعد غد الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى.

الزمالك ينهى أزمة رعاية سيف الجزيرى رسمياً

نجح مسئولو الزمالك فى إنهاء أزمة رعاية التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق بعد تسديد ما يساوى 840 ألف جنيه مصرى، لصالح ناديه السابق الأفريقي التونسي.

يوسف أسامة نبيه يحتفل بخطبته فى أجواء عائلية

احتفل يوسف أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك بخطبته وقراءة الفاتحة فى أجواء عائلية خاصة خلال الساعات الماضية، مستغلا فترة الراحة للفريق الأبيض قبل الاستعدادات لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل.

إبراهيما نداى مستمر فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام سيراميكا

تزداد فرص السنغالى إبراهيما نداى صانع ألعاب الزمالك فى الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للفريق بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال المباراتين الماضيتين اللتين خاضهما مع الزمالك أمام حرس الحدود والمقاولون العرب بعد عودته من الإصابة.

أوسوريو يبحث مع معاونيه موعد تدريب الزمالك.. اعرف التفاصيل

يضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، موعد مران الفريق قيد الدراسة، حيث لم يستقر الخواجة الكولومبي على على موعد المران، خاصة أنه كان قرر أن يخوض الفريق مرانه فى الثامنة صباحًا بدلاً من الرابعة عصرًا، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين في عيد الفطر المبارك، والتي امتدت ليومين.