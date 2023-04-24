شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يدرس أسلوب لعب فيوتشر قبل مواجهتهما ببطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على مشاهدة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش الأخيرة بالدوري، لمتابعة نقاط القوة في فيوتشر قبل المواجهة المصيرية التي تجمعهما الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الرابطة.

ويرغب أيوب في مفاجأة فيوتشر بطريقة دفاعية واللعب على المرتدات، لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كاس الرابطة ومواصلة المفاجآت في البطولة التي يضعها الفريق أمام عينيه للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج.

ويسعى الجهاز الفني للحرس على كشف الأسلحة الهجومية لفيوتشر وإيقافها، واختار مباراة الطلائع بالذات لأنها المباراة التي فشل فيها فيوتشر في الوصول لشباك المنافس بسبب الطريقة الدفاعية التي اتبعها عماد النحاس في المباراة.

يترقب الشارع الرياضي المصري 4 مواجهات نارية في بطولة كأس الرابطة المصرية، تنطلق فعالياتها الجمعة المقبل، وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

وأسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والذى شهد مفاجآت كبيرة جدا باعتذار النادى الأهلى عن المشاركة ليتأهل المصرى، بالإضافة إلى خروج الزمالك وبيراميدز على يد كل من البنك الأهلى وإنبى.