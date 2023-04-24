شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطالب لاعبى أسوان بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك المقرر لها 3 مايو المقبل.

وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأكد المدير الفني لأسوان فى جلسته مع اللاعبين ضرورة التمسك بكل نقطة من المباريات المقبلة، بعدما تراجع مستوى ونتائج الفريق بشكل مخيف جعلته يقترب من دائرة الصراع على الهبوط في مؤخرة الترتيب.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

وبالعودة لنتيجة الدور الأول، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان وقتها فوزا مثيرا على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز .

تقدم أسوان بهدف عكسي عن طريق محمد عبدالغني في مرماه في الدقيقة 4، وأضاف ديلسون الهدف الثاني لأسوان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول، وسجل حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك هدف فريقه في الدقيقة 56 من عمر المباراة .