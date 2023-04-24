شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية بالعين لـ فرانك إيتوجا مهاجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم النادي المصري، لعملية جراحية دقيقة فى العين، بأحد المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بعد إصابته بانفصال فى الشبكية، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع فريقه السابق أنشانتي كوتوكو الغاني قبل انضمامه إلى المصري.

وتسببت إصابة إيتوجا فى انخفاض قدرة اللاعب على الإبصار بإحدى عينيه لنسبة تصل إلى 52%، حيث أجرى اللاعب الجراحة خلال الأيام الماضية، ويتم مناظرته بشكل دوري من قبل طبيبه المعالج قبل انتظامه في المران الجماعي للمصري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي في السادسة مساء غد، الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالأسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ودخل النادي المصري في معسكر مغلق مساء السبت الماضي، ببرج العرب، وذلك استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.