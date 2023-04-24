شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر يؤجل مشاركة زيزو مع الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك ، تأجيل مشاركة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق أمام سيراميكا في المباراة المقررة بعد غد الأربعاء والمؤجلة من الجولة الـ19 للدورى .

يأتي ذلك فى إطار حرص المدير الفني على تأهيل اللاعب بشكل كامل استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلى في السوبر المحرر المقرر إقامته بالإمارات في الخامس من مايو المقبل .

وكان زيزو تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 40 نقطة ، بينما يحتل سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة .

من ناحية أخرى، مازال الغموض يحيط بثنائى الوسط اللذين سيشاركان فى لقاء سيراميكا، بالرغم من تواجد أكثر من لاعب، على رأسهم نبيل دونجا ومحمد عبد الغنى اللذين يشاركان فى مركز الوسط فى اللقاءات الأخيرة، بالإضافة لتواجد محمد أشرف روقا وعمرو السيسى الذى يؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا فى الوقت الحالي للحاق باللقاء المقبل.

ورغم اعتماد أوسوريو على دونجا وعبد الغنى في اللقاء الماضى إلا أنه ربما يجرى بعض التعديلات التكتيكية في منطقة الوسط خاصة وأن الفريق عانى كثيرا من الهجمات المرتدة للمقاولون ومنى مرماه بهدفين أدت لتحقيق الأخير لنقطة التعادل وفقد الفريق الأبيض نقطتين مهمتين في سباق الدورى.