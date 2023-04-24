اخبار الرياضه

روما يتأخر بهدف أمام أتلانتا في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مباراة روما وأتلانتا بتأخر الذئاب بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر منافسات بطولة .

 

إقرأ أيضًا..مورينيو يعلن تشكيل روما لمواجهة أتلانتا بالكالتشيو

 

وتقدم أتلانتا بأول أهداف المباراة عن طريق ماريو باساليتش في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

 

بدأ روما المباراة بتشكيل مكون من:

 

في حارس المرمي: روي باتريسيو.

في خط الدفاع : سمولينج ، جيانلوكا مانشيني ، دييغو يورينتي.

في الوسط: ستيفن الشعراوي ، إدواردو بوف ،بريان كريستانتي ، زكي شيليك.

في خط الهجوم: لورينزو بيليغريني ، فاينالدوم ، أندريا يبلوتي.


فيما جاء تشكيل أتلانتا كالاتى:

 

في حراسة المرمى: سبورتيلو.

في خط الدفاع: وتولوي، ديمسيتي، سكالفيني.

في حط  الوسط:زاباكوستا، دي رون، إيديرسون، ماهلي.

في خط الهجوم: كووبميينيرز، بازاليتش، زاباتا.

 

 

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم اضغط هنا..

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا