روما يتأخر بهدف أمام أتلانتا في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مباراة روما وأتلانتا بتأخر الذئاب بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

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وتقدم أتلانتا بأول أهداف المباراة عن طريق ماريو باساليتش في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

بدأ روما المباراة بتشكيل مكون من:

في حارس المرمي: روي باتريسيو.

في خط الدفاع : سمولينج ، جيانلوكا مانشيني ، دييغو يورينتي.

في الوسط: ستيفن الشعراوي ، إدواردو بوف ،بريان كريستانتي ، زكي شيليك.

في خط الهجوم: لورينزو بيليغريني ، فاينالدوم ، أندريا يبلوتي.



فيما جاء تشكيل أتلانتا كالاتى:

في حراسة المرمى: سبورتيلو.

في خط الدفاع: وتولوي، ديمسيتي، سكالفيني.

في حط الوسط:زاباكوستا، دي رون، إيديرسون، ماهلي.

في خط الهجوم: كووبميينيرز، بازاليتش، زاباتا.

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