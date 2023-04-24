ميلان يخطط لخطف هدف برشلونة الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - يخطط إي سي ميلان الإيطالي لخطف هدف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل من بايرن ميونخ الألماني.

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وكشفت تقارير صحفية أن ميلان يبحث ضم النجم الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وأشارت إلى أن ميلان دخل في منافسة شرسة مع برشلونة لضم الدولي الفرنسي من العملاق البفاري.

وأوضحت أن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد بديلًا لكابالاريا، بعدما

لم يقدم سيرجينو ديست المستوى المأمول منه.وشددت التقارير على أن بافارد يرغب في خوض تجربة احتراف جديدة خارج الأليانز آرينا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.الجدير بالذكر أن تعاقد بافارد مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2024.

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