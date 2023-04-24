الفيوم تستضيف بطولة الجمهورية للباراتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الصالة المغطاة بنادي قارون بالفيوم منافسات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو "كروجي وبومزا" لكل الاعاقات والمقرر لها يومي 28 و 29 ابريل الجاري.

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وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد فتح باب التسجيل بالبطولة الاسبوع الماضي قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يغلق باب التسجيل يوم الاربعاء 26 ابريل الجاري.



و يتوقع أن يصل عدد اللاعبين المشاركين في البطولة إلى 200 لاعب ولاعبة .



وأكد حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو، أن أهمية البطولة تكمن في كونها بطولة الباراتايكوندو الأولى التي تقام منفصلة بذاتها وليس على هامش بطولة للاسوياء، كما

أنها البطولة الأولى التي سوف تشهد منافسات للكبار والناشئين وكذلك الأطفال لاكتشاف مواهب جديدة للعبة ، كما أن البطولة هي الأولى التي تجمع كل الاعاقات وبينها تايكوندو بالكراسي المتحركة.

واضاف قنديل أنه عقب البطولة يدخل منتخبنا الوطني معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة العالم والتي تحدد موعدها المبدئي في الفترة ما بين اخر مايو واول يونيو القادم ، ولم يتم تحديد مكان اقامتها بعد.

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