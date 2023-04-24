قائمة منتخب مصر  المشاركة فى كأس العالم للجمباز القاهرة 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين القائمة النهائية لكتيبة الفراعنة المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2023 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة.

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وتعتبر بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مصر هي إحدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 ، ويشارك أبناء النيل في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي".

تحت قيادة المدير الفني : كابتن جمال مطر

الجهاز الفني: كابتن شريف جودت وكابتن عرفات احمد

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام ".

تحت قيادة المدير الفني: كابتن زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا

وتعرضت اللاعبة جني محمود للإصابة قبل ايام من انطلاق البطولة لتغيب عن قائمة منتخب مصر فى منافسات كأس العالم

وكان اتحاد الجمباز قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا

ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

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