المصري يفقد مدافعه أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب أحمد عماد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عن مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

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ويأتي غياب أحمد عماد لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة المصري والإسماعيلي في الجولة الماضية بالدوري الممتاز التي أقيمت مساء الخميس الماضي وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويواجه المصري نظيره البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز المقرر اقامتها في السادسة مساء غدا الثلاثاء على ستاد برج العرب.

ويحتل المصري المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، جمعهم من الفوز في 8 مباريات وتعادل في

11 وخسر 6 مباريات، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 5 مباريات والتعادل في 8 وتلقى 12 هزيمة.

تشكيل المصري المتوقع حراسة المرمى: محمود جاد - خط الدفاع: عمرو سعداوي، عماد بو بكر، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، أحمد عماد - خط الوسط: حسين السيد، حسن علي، إلياس الجلاصي - خط الهجوم: عبده يحيى ، جريندو.