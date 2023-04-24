مورينيو يعلن تشكيل روما لمواجهة أتلانتا بالكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلانتا ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" ، في المباراة التي يشهدها ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".

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تشكيل روما أمام أتلانتا

_حارس المرمي: روي باتريسيو.

الدفاع _: سمولينج ، جيانلوكا مانشيني ، دييغو يورينتي.

_ الوسط: ستيفن الشعراوي ، إدواردو بوف ،

بريان كريستانتي ، زكي شيليك.

_الهجوم: لورينزو بيليغريني ، فاينالدوم ، أندريا يبلوتي.

الجدير بالذكر أن روما يأتي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة ، فيما يحل أتلانتا سابع الترتيب ب 49 نقطة.

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