مورينيو يعلن تشكيل روما لمواجهة أتلانتا بالكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو ، المدير الفني لروما عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلانتا ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" ، في المباراة التي يشهدها ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".
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تشكيل روما أمام أتلانتا
_حارس المرمي: روي باتريسيو.
الدفاع _: سمولينج ، جيانلوكا مانشيني ، دييغو يورينتي.
_ الوسط: ستيفن الشعراوي ، إدواردو بوف ،بريان كريستانتي ، زكي شيليك.
_الهجوم: لورينزو بيليغريني ، فاينالدوم ، أندريا يبلوتي.
الجدير بالذكر أن روما يأتي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة ، فيما يحل أتلانتا سابع الترتيب ب 49 نقطة.
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