كيف علّق أنشيلوتي على أنباء عودة ميسي إلى برشلونة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على إمكانية عودة قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، مرة أخرى إلى الغريم برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لتقارير صحفية، ارتبط ميسي بإمكانية العودة إلى برشلونة بعد صعوبة تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بعد 30 يونيو بسبب رغبتهم في عدم الوقوع تحت طائلة قوانين اللعب المالي النظيف.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي عن عودة ميسي: "ليو يمكنه فعل ما يشاء، برشلونة أيضًا، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي، أحب ميسي".

وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وقال الإعلامي جيرارد روميرو، المختص بأخبار نادي برشلونة، إن ميسي سافر بالفعل إلى مدينة كتالونيا منذ ساعات قليلة، ومعه 15 حقيبة كبيرة، وسط توقعات أن ذلك له علاقة بعودته إلى برشلونة التي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، وفقا لتأكيد المصادر الصحفية المختلفة.

وأشار روميرو إلى أن هناك تواصلا حدث بين ميسي وتشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، وخاصة أن الطرفين تجمعهما علاقة قوية منذ تواجدهما معًا في نفس الفريق بالجيل الذهبي لنادي برشلونة، وتم الحديث عن بعض الأمور التي تتعلق بإمكانية عودته إلى كامب نو في الصيف المقبل.

وأضاف الإعلامي: "بالنظر إلى الزيارات السابقة، ميسي هذه المرة خرج من باب مختلف من المطار حرصا على ألا يراه أحد في برشلونة".

وتابع روميرو: "ميسي أقرب أكثر من أي وقت مضى من العودة إلى برشلونة، ولكن علينا أن نكون حذرين الأيام المقبلة لأن هناك تحركات قد تحدث".

ونجح المهاجم فيران توريس في تسجيل هدف فوز برشلونة على ضيفه أتليتكو مدريد ثالث الترتيب ليشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويقترب خطوة من لقبه رقم 27 للمسابقة، أمس الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة ويتفوق بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات من النهاية.