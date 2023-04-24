شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخاطب رابطة الأندية لمعرفة مصير مباراة المصرى بالجولة 27 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت إدارة نادي أسوان الرياضي رابطة الأندية المحترفة لمعرفة مصير مباراة المصري، التي كان مقررا لها بعد غدٍ الأربعاء وتم تأجيلها دون الكشف عن موعد آخر للمباراة.

واستفسر مسئولو نادى أسوان عن مصير المباراة التى تم تأجيلها لارتباط المصري بمباراة في ربع نهائي كأس الرابطة، بعدما تأهل على حساب الأهلى الذى اعتذر عن عدم المشاركة فى البطولة.

ويرغب الجهاز الفني لفريق أسوان فى معرفة مباراته المقبلة، وهل سيتم خوض مباراة المصرى أولا قبل مواجهة الزمالك وبالتالي سيتم ترحيل المباراة الثانية أمام الفريق الأبيض، أم ستلعب مباراة الزمالك في موعدها يوم 3 مايو ويتم تحديد موعد لاحق لمباراة المصري

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.