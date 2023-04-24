شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى ينضم إلى قائمة غيابات المصرى عن مواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عبده يحيى مهاجم النادي المصري إلى قائمة غيابات الفريق البورسعيدي عن مواجهة البنك الأهلي المقرر لها غداً الثلاثاء، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالتهابات في عضلات البطن السفلى.

وأكد الدكتور محمد عنان، طبيب النصري، أن اللاعب سيحصل على فترة راحة قبل أن يبدأ برنامجا تأهيليا مكثفا، لينضم إلى الثنائي زياد كمال والذي يعاني من تمزق فى العضلة الأمامية، وحسام جريشة والذي يعاني من شد فى وتر العضلة الضامة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة البنك الأهلي فى السادسة مساء غد، الثلاثاء، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ودخل النادي المصري معسكرا مغلقا مساء السبت الماضي ببرج العرب، استعداداً للقاء المرتقب، حيث حصل الفريق البورسعيدي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط خلال عيد الفطر المبارك، وذلك عقب الخسارة من الإسماعيلي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.