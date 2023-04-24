ميار شريف تتقدم مركزين فى التصنيف الدولى لمحترفات التنس

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطني للتنس، مركزين فى تصنيف محترفات التنس الصادر اليوم، الاثنين، عن اتحاد المحترفين، لتحتل المركز الـ 59 بدلا من 61 ، حيث تسعتد ميار شريف بطلة التنس حاليًا للمشاركة فى بطولة مدريد للتنس فئة الـ 1000 نقطة.

وكانت ميار شريف قد خسرت من الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رقم 33 عالميا بنتيجة مجموعتين دون رد في أولى مبارياتها ببطولة تشارلستون الأمريكية للتنس، بنتيجة 6/1 6/3 لتودع البطولة مبكرا من دور ال 64.

وتراجعت ميار شريف لاعبة التنس 10 مراكز فى تصنيف محترفات التنس، وجاءت في المركز الـ61 بعدما كانت فى المركز 51.

كما ودعت مؤخرا ميار شريف بطلة التنس بطولة ميامي للتنس من الدور الأول بعد هزيمتها من الألمانية لاورا سيجموند المصنفة 114 عالميا بمجموعتين نظيفتين.

كما شاركت ميار شريف، في بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس مؤخرا لكنها ودعت مبكرا.

وودعت ميار شريف منافسات البطولة وهي إحدى بطولات الماسترز فئة 1000 نقطة المقامة بأمريكا، من الدور الأول بعد الخسارة أمام التشيكية ليندا فروهيفرتوفا بنتيجة 2-1.