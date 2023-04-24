شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية عبد المنعم ومتولي الأقرب لدفاع الأهلي أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مواصلة الدفع بثنائية محمد عبد المنعم ومحمود متولي فى خط دفاع الفريق أمام الرجاء بالمغرب السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك متولي بجوار عبد المنعم فى لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضي بالقاهرة، وفاز فيه الأهلي بثنائية نظيفة، ورغم ارتكاب متولي عدة أخطاء فى هذه المباراة، إلا أن كولر يرغب فى استمرار الدفع به في لقاء الحسم بالمغرب لثقته فيه.

على صعيد متصل، ينافس محمد عبد المنعم على جائزة أفضل لاعب فى الأسبوع فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الأسبوع في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وشهدت القائمة تواجد محمد عبد المنعم مع ثنائي صن داونز بيتر شالولايل وتيبوهو موكوينا.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم للأهلي في الرجاء المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ، السبت، باستاد القاهرة فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.