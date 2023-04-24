الهلال واوراوا.. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة الأسيوية مباراة نهائي دوري أبطال أسيا التي ستجمع الهلال السعودي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني.

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ويخوض الهلال المباراة النهائية في دوري أبطال أسيا للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، ويبحث عن الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويستقبل استاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال وأوراورا، في ذهاب نهائي البطولة، يوم السبت 29 أبريل، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

وتنقل شبكة قنوات SSC أحداث نهائي دوري أبطال أسيا

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط وتُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الهلال السعودي قد اجتاز نصف النهائي بعد اكتساحه الدحيل القطري بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في قطر.

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