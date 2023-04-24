أنشيلوتي يتحدث عن الفوز بالثنائية:"الأمر معقد"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي،المدير الفني لريال مدريد عن التتويج بثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2022/2023.

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وأكد أنشيلوتي أن الأمر ليس بهذه السهولة فهو معقد، بينما تطرق للحديث عن عدم مشاركة النجم البلجيكي إيدين هازارد مع الفريق الملكي، والذي أكد أنه لم يتحدث معه كثيرًا.



تصريحات أنشيلوتي

قال أنشيلوتي عن التتويج بثنائية الدوري ودوري الأبطال في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا غدا في الليجا: "الأمر ليس بهذه السهولة، فهو معقد حقًا".

بينما تطرق للحديث عن أزمة هازارد، حيث قال: "لم أتكلم معه كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، لكن إذا كان بحاجة إلى التحدث، فأنا مستعد دائمًا".

فيما علق على مستقبل الإسباني ماركو أسنسيو، فقال: "أحبه كثيرًا، يمكنه البقاء داخل السنتياجو بيرنابيو، فهو لاعب جيد ومن الطبيعي أن تهتم الفرق الأخرى بالتعاقد معه".

وعن مباراة جيرونا، قال: "يلعب بشكل جيد للغاية، لدينا إصابات كما تحدثت، لكن رودريجو سيكون متواجدًا، وألابا تتحسن حالته ليستعد لنهائي كأس ملك إسبانيا".

وعن عدد المؤتمرات الصحفية التي تواجد بها الداهية الإيطالي، قال: "مؤتمر الغد سيكون رقم 102 في الموسم الحالي".

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