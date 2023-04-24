ثلاثي البنك الأهلي يغيب عن لقاء المصري في الدوري غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب ثلاثي فريق البنك الأهلي لكرة القدم عن مباراة المصري غدًا في الدوري الممتاز وهم: الحارس محمود الزنفلي ولاعبي الوسط رزاق سيسيه وأحمد سعيد بسبب إصابات متنوعة وإن كان الحارس قد أجرى جراحه في ذراعة تمنعه عن المشاركة عدة أسابيع.

من جانبه ،أكد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن مباراة الغد مع المصري لابديل فيها عن الفوز ولاتقبل القسمة على إثنين، نظرا لظروف الفريق حيث بات مهددًا بالهبوط للقسم الثاني في حال وجود أي هزات.

لافتًا ،أن جميع مباريات الفريق باتت مصيرية خاصة أن الصراع مشتعل في المؤخرة بين عدة فرق من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى ،اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعبًا للسفر إلى برج العرب اليوم" الإثنين" استعدادًا لمواجهة فريق المصري ضمن مؤجلات

الجولة الثالثة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة غدًا الثلاثاء ويستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرم: محمد أبوجبل - أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار - أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدي علاء - إسلام جابر - محمد هلال - محمد بسيوني - أحمد ياسر - موسي دياوارا - كريم بامبو.

الهجوم: أسامة فيصل - محمود قاعود - باسم مرسي.