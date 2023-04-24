شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم تستضيف بطولة الجمهورية للباراتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الصالة المغطاة بنادي قارون بالفيوم منافسات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو "كروجي وبومزا" لكل الإعاقات، يومي 28 و29 أبريل الجاري.

وكان الاتحاد المصري للتايكوندو قد فتح باب التسجيل بالبطولة الاسبوع الماضي قبل إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يغلق باب التسجيل يوم الاربعاء 26 ابريل الجاري. ويتوقع أن يصل عدد اللاعبين المشاركين فى البطولة إلى 200 لاعب ولاعبة.

أهمية البطولة تكمن في كونها بطولة الباراتايكوندو الأولى التي تقام منفصلة بذاتها وليس على هامش بطولة للاسوياء، كما أنها البطولة الأولى التي سوف تشهد منافسات للكبار والناشئين وكذلك الأطفال لاكتشاف مواهب جديدة للعبة ، كما أن البطولة هي الأولى التي تجمع كل الاعاقات وبينها تايكوندو بالكراسي المتحركة.

وعقب البطولة يدخل منتخبنا الوطني معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة العالم والتي تحدد موعدها المبدئي في الفترة ما بين اخر مايو واول يونيو القادم ، ولم يتم تحديد مكان اقامتها بعد.