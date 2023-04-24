شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى فيوتشر من التفريط فى النقاط من أجل "وصافة الدوري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات بعد التعثر فى فخ التعادل السلبي المباراة الماضية أمام طلائع الجيش بالدوري، وذلك لمواصلة الحفاظ على وصافة جدول المسابقة في ظل وجود منافسة قوية من بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويحتل بفيوتشر المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وخاض كلا الفريقين 24 مباراة حتى الآن.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة الداخلية، فى المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد السلام.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وعاد فريق فيوتشر إلى التدريبات، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والتي منحها علي ماهر مدرب الفريق للاعبين خلال أول وثاني أيام العيد.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 24 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

وكان فيوتشر قد تعادل في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش سلبياً بدون أهداف ليتوقف مؤقتاً عن منافسة الأهلي على صدارة الدوري، والتي يحتلها الفريق الأحمر برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب الوصافة.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.