شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس الاستعانة بـ حمدى فتحى أساسياً فى مباراة الحسم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاستعانة بـ حمدي فتحي لاعب الفريق أساسياً فى مباراة الرجاء المغربي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ويرغب المدرب السويسري فى الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وآليو ديانج ومروان عطية فى خط وسط الفريق خلال مباراة الرجاء بالمغرب.

وشارك الثلاثي عمرو السولية وديانج ومروان عطية فى وسط الأهلي خلال مباراة الذهاب أمام الرجاء التى أقيمت السبت الماضى باستاد القاهرة وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وشارك حمدي فتحي بديلاً في مباراة الذهاب أمام الرجاء حيث لعب فى الدقيقة 69 بدلاً من عمرو السولية ونجح في تسجيل الهدف الثاني للأهلي خلال الدقيقة 84 في تلك المباراة.

ويرغب كولر فى الاستعانة بـ حمدي فتحي أساسياً أمام الرجاء فى لقاء العودة السبت المقبل على حساب عمرو السولية، وإن كان هذا الأمر سيتحدد فى غضون التدريبات المقبلة.

من ناحية أخرى، بات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي جاهزاً للسفر مع الفريق للمغرب غداً، الثلاثاء، لمواجهة الرجاء فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة.